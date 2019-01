Avis: Facebook i fare for rekordbøde for sikkerhedsbrist

Føderale myndigheder overvejer rekordbøde til Facebook for datalæk under præsidentvalgkamp.

Amerikanske myndigheder overvejer at give Facebook den største bøde nogensinde for manglende beskyttelse af brugernes data. Det skriver Washington Post fredag aften.

Ifølge avisen er det det sociale medies manglende beskyttelse fra analyseselskabet Cambridge Analytica, der får den føderale myndighed U.S. Federal Trade Commission (FTC) til at rasle med sablerne.

Avisen henviser til tre unavngivne kilder i sin historie.

Kilderne fortæller, at Facebook angiveligt har brudt en juridisk bindende aftale om at beskytte brugernes data. Det er sket, da 87 millioner brugeres data blev lækket og brugt af Cambridge Analytica under valgkampen ved det seneste præsident valg i 2016.

Ifølge avisens historie kan en bøde i den forbindelse overstige 22,5 millioner dollar, som i 2012 blev udstukket til Google. Det er indtil nu FTC's største bøde, der er blevet givet for et selskabs omgang med brugerdata.

FTC's krav til Facebook om beskyttelse af brugernes data stammer fra et forlig, som FTC og Facebook indgik i 2011. Dengang var FTC på nakken af Facebook for gentagne gange at bryde løfter om brugernes data.

Forliget gælder til 2031 og kræver, at Facebook indhenter tilladelse hos brugerne, hvis brugernes personlige informationer bruges på måder, der ikke eksplicit gives tilladelse til i brugernes personlige indstillinger.

I december lagde justitsministeren i hovedstaden Washington D.C., Karl Racine, sag an mod Facebook i forbindelse med samme lækage af brugeres personlige oplysninger.

/ritzau/AP