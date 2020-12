Avis: FDA godkender coronavaccine til nødbrug i USA

Millioner af sårbare amerikanere vil angiveligt kunne begynde at modtage vaccinen inden for få dage.

USA's lægemiddelstyrelse, FDA, har fredag lokal tid godkendt en coronavaccine fra selskaberne Pfizer og Biontech til nødbrug i USA.

Det fortæller tre unavngivne kilder med kendskab til beslutningen til The New York Times.

Godkendelsen betyder, at millioner af sårbare amerikanere vil kunne begynde at modtage vaccinen inden for få dage, skriver avisen.

/ritzau/