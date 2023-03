Avis: Gidseltager på et apotek i Karlsruhe kræver millioner

En gidseltager har fredag aften taget to gidsler på et apotek i byen Karlsruhe i Tyskland.

Det skriver avisen Stuttgarter Zeitung, som også har oplysninger om, at gidseltageren kræver et millionbeløb for at slippe gidslerne fri.

En talsmand for politiet bekræfter ifølge nyhedsbureauet dpa, at politiet er i kontakt med den formodede gidseltager.

Der er ikke yderligere oplysninger om antallet af gidsler eller et eventuelt krav om løsepenge.

Tysk politi har bekræftet, at der er tale om en gidselsituation, og at der er en større politiindsats i gang i Karlsruhe.

Politiet modtog det første opkald om en mulig gidselsituation omkring klokken 16.30.

Politiet har spærret et område af i den centrale del af byen.

/ritzau/