Avis: Golfstater tilbød Trump hjælp med at vinde valg i 2016

Præsidentens ældste søn mødtes med en udsending for to golfstater, der tilbød hjælp med at vinde valget.

Donald Trump Jr., USA's præsident Donald Trumps ældste søn, mødtes i august 2016 med en repræsentant for kronprinsen af De Forenede Arabiske Emirater og Saudi-Arabien.

Det skriver The New York Times, og oplysningerne er blevet bekræftet af Donald Trumps Jr.'s advokat.

På mødet tilbød repræsentanten blandt andet at hjælpe Donald Trump med at vinde præsidentvalget i efteråret 2016, skriver avisen.

Mødet fandt sted i Trump Tower i New York 3. august - altså tre måneder før præsidentvalget.

Til stede var Donald Trump Jr., en israelsk specialist i manipulation på de sociale medier, en udsendt for de to golfstater og Eric Prince, der er stifter og tidligere chef for det skandaliserede, private sikkerhedsfirma Blackwater.

Golfstaternes udsending fortalte på mødet, at Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater var ivrige for at hjælpe Donald Trump med at vinde valget.

Eksperten i manipulation på de sociale medier fortalte, hvordan han kunne give Trump-kampagnen en fordel over for rivalen Hillary Clinton.

Donald Trump Jr. tog ifølge The New York Times positivt imod tilbuddet.

Hans advokat, Alan Futerfas, afviser dog, at der blev indgået en aftale på mødet.

Mødet er ifølge The New York Times en indikation på, at det ikke kun er Rusland, der har tilbudt Donald Trump hjælp med at vinde valget i 2016.

Mødet er blevet en del af specialanklager Robert Muellers undersøgelse, der indledningsvist blev iværksat for at granske Ruslands formodede forsøg på at påvirke det amerikanske præsidentvalg.

Det er ulovligt for udenlandske regeringer at være involveret i amerikanske valg. Det er fortsat uklart, hvilken rolle Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater har spillet under valget, skriver The New York Times.

/ritzau/