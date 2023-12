Avis: Israels militær er begyndt at pumpe havvand ind i tunneler

Det israelske militær (IDF) er begyndt at pumpe havvand ind i Hamas' tunnelsystem i Gaza tirsdag.

Det skriver Wall Street Journal, som citerer unavngivne amerikanske embedsmænd.

Embedsmændene siger, at det sandsynligvis vil tage ugevis at oversvømme tunnelerne.

Også CNN skriver, at Israel har informeret USA om, at det "forsigtigt tester" oversvømmelser i nogle tunneler på "begrænset basis". Det har en amerikansk embedsmand oplyst CNN.

Ifølge kilden er det endnu uvist, om oversvømmelserne vil have den effekt, som Israels militær håber.

CNN har spurgt det israelske militær om en kommentar til meldingerne.

Nogle embedsmænd i Biden-administrationen har sagt, at processen kan hjælpe med at ødelægge tunnelerne, hvor Israel mener, at Hamas gemmer medlemmer, gidsler og ammunition, skriver avisen.

Tirsdag blev den amerikanske præsident, Joe Biden, på en pressekonference spurgt ind til meldinger om, at Israel er begyndt at teste metoder til at oversvømme nogle af tunnelerne i Gaza med havvand.

Biden siger, at der er "påstande" om, at der ingen gidsler bliver holdt fanget i tunnelerne. Hans administration har ikke været i stand til at bekræfte meldingerne, udtaler præsidenten ifølge CNN.

Israelsk militær har tidligere denne måned oplyst, at det har ødelagt mindst 500 tunneler i Gazastriben fordelt over 800 lokationer.

Militæret har ifølge CNN oplyst, at mange af dem er civile lokaliteter.

I 2021 hævdede Hamas at have bygget et tunnelsystem på mere end 500 kilometer. CNN skriver, at det er uklart, om de oplysninger er korrekte.

/ritzau/