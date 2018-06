Avis: Merkel indkalder til møde om flygtningetilstrømning

Kansler Angela Merkel har angiveligt indkaldt flere EU-lande til møde om den store tilstrømning af flygtninge.

Tysklands kansler, Angela Merkel, planlægger at holde et snarligt møde med flere EU-lande, som er direkte påvirket af de seneste års flygtninge- og migrantstrømme.

Det skriver den tyske avis Bild søndag.

Unavngivne regeringskilder fra Italien, Østrig og Grækenland bekræfter det kommende møde over for avisen, men understreger at intet er fastlagt endnu.

- Intet er besluttet endnu. Vi er fortsat i planlægningsfasen. Det er også uklart, præcis hvornår mødet vil finde sted, siger en unavngiven italiensk regeringskilde til avisen.

Ifølge Bild forventes mødet at finde sted i slutningen af juni.

Nyheden kommer samtidig med, at der meldes om uenigheder mellem Angela Merkel og indenrigsminister Horst Seehofer.

Seehofer ser gerne, at Tyskland begynder at føre en strammere indvandringspolitik med strengere grænsekontrol.

/ritzau/Reuters