Avis offentliggør hemmeligt brev fra Trumps advokater

Donald Trump sår tvivl om Robert Mueller, efter et hemmeligt brev er blevet lækket til New York Times.

Et 20 siders langt brev sendt fra Donald Trumps advokater til Robert Mueller, der undersøger en mulig forbindelse mellem Trump-kampagnen og Rusland i valgåret 2016, blev lørdag offentliggjort i avisen The New York Times.

I brevet skriver den amerikanske præsidents advokater blandt andet, at Donald Trump ikke kan kræves at afgive forklaring i sagen.

Donald Trump skriver på Twitter, at han tror, Robert Mueller kan have lækket brevet:

- Der var ingen hemmelig aftale med Rusland (bortset fra med Demokraterne). Hvornår vil denne meget dyre heksejagt slutte? Så ærgerligt for vores land. Er det den særlige anklager/Justitsministeriet, der lækker mine advokaters brev til Fake News-medierne?, skriver præsidenten.

Den tidligere FBI-chef Robert Mueller er udpeget af Justitsministeriet som særlig anklager i sagen.

På et møde med Trumps advokater i marts lod han dem forstå, at han muligvis vil stævne præsidenten i forbindelse med de igangværende undersøgelser.

Med en stævning kan Robert Mueller tvinge præsidenten til at stille op i Højesteret, hvis ikke han indvilger i at medvirke frivilligt.

Kommentaren faldt, efter at præsidentens advokater havde sagt, at Donald Trump ikke var forpligtet til at tale med efterforskerne.

Efter mødet indvilgede Muellers hold i at forsyne Donald Trumps advokater med mere konkrete oplysninger, om hvilke emner de ønskede at tale med præsidenten om.

På baggrund af disse oplysninger udarbejdede Donald Trumps advokater en liste med 49 spørgsmål, som de forventede, Muellers hold ville stille præsidenten.

En liste som The New York Times senere kunne offentliggøre.

Spørgsmålene omhandler både begivenheder, der fandt sted under valgkampen i 2016 og efter indsættelsen i januar 2017.

/ritzau/