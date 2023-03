Avis: Omstridt møde mellem kongresleder og Taiwan holdes i Californien

Taiwans præsident, Tsai Ing-Wen, vil rejse til Californien for at mødes med den republikanske formand for Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy.

Det rapporterer avisen Financial Times og henviser til folk med kendskab til situationen.

Den nyhed kommer, få timer efter at Kina advarer om, at det ville kunne udløse et militært svar, hvis USA igen blander sig i Taiwans og dermed Kinas indre anliggender.

Ifølge Financial Times skal mødet med Taiwans præsident finde sted i delstaten Californien i april.

Til avisen siger embedsfolk i Taiwan, at Tsais regering har forsynet McCarthys medarbejdere med efterretninger om Kinas trusler.

Der har tidligere været spekulationer om, at McCarthy ville besøge Taiwan. Lige som hans demokratiske forgænger, Nancy Pelosi, gjorde sidste år. Det udløste store protester fra Kina.

Det blev også startskuddet til Kinas langvarige militære øvelser omkring Taiwan både til vands og i luften. Taiwan sagde, at det lignede forberedelsen til en kinesisk invasion.

Kinesiske nationalister flygtede i 1949 til Taiwan, da kommunisterne overtog magten på fastlandet. Øen har siden fungeret som en uafhængig stat.

Kina kræver, at øen igen skal regeres fra Beijing.

Det afvises kategorisk af Taiwan, der har et veludviklet demokrati og er en global nøglespiller inden for it. Det er samtidig bevæbnet med nogle af verdens mest avancerede våben.

Kina udenrigsminister, Qin Gang, sagde tidligere tirsdag, at Taiwan "er den første røde linje, som ikke må krydses i de kinesisk-amerikanske relationer".

Kina forbeholder sig retten til at gribe til alle midler for at håndhæve sin ret over Taiwan, advarede han.

Et angreb på Taiwan ville med stor sikkerhed udløse en alvorlig global krise.

/ritzau/