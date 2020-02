Avis: To personer er omkommet i togulykke nær Milano

Et tog røg torsdag af sporet i nærheden af Milano i Italien. Lokomotivføreren skal være blandt de dræbte.

To personer er omkommet, efter at et højhastighedstog tidligt torsdag røg af skinnerne på vej fra Milano i Norditalien til den syditalienske by Salerno.

Det skriver den italienske avis Corriere della Sera.

Ifølge avisen melder redningsarbejdere om, at lokomotivføreren og en anden ansat er omkommet i ulykken. Derudover skal 27 være kommet til skade.

Ingen af de 27 er dog angiveligt blevet hårdt kvæstet.

Mindst to togvogne skal være væltet ved ulykken, der skete ved den norditalienske by Lodi på strækningen mellem Rom og Milano.

Corriere della Sera tilføjer, at der er en lang række udrykningskøretøjer og brandfolk til stede. Også beredskabstjenesten 118 er på stedet.

Toget forlod Milano mandag morgen klokken 05.10 med retning mod Salerno, der ligger lidt syd for Napoli. Klokken 05.35 kørte det af sporet.

Årsagen til ulykken er endnu ikke fastlagt.

Tilbage i 2018 blev tre personer dræbt, da et tog røg af sporet i Italien - ligeledes i nærheden af Milano og også en torsdag morgen.

/ritzau/