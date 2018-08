Avis: Pompeo har modtaget aggressivt brev fra Nordkorea

Et besøg til Nordkorea er aflyst, efter at USA's udenrigsminister angiveligt har modtaget et aggressivt brev.

Da USA's præsident, Donald Trump, fredag aflyste udenrigsminister Mike Pompeos besøg i Nordkorea, forklarede han det med, at de to lande "ikke gør tilstrækkelige fremskridt med atomafviklingen på den koreanske halvø".

Men det er ikke hele sandheden, siger to unavngivne kilder i regeringen nu til avisen The Washington Post.

Ifølge kilderne skyldes aflysningen, at Mike Pompeo, har modtaget et "aggressivt" brev fra en nordkoreansk topembedsmand.

Avisen skriver, at udenrigsministeren modtog brevet fredag. Det var dagen efter, at Donald Trump havde annonceret turen til Nordkorea.

Præcis hvad der står i brevet, oplyser kilderne ikke. Men, skriver avisen, det var "tilstrækkeligt aggressivt" til at aflyse besøget.

Rejsen skulle have været den første for USA's nye Nordkorea-udsending, Stephen Biegun, som torsdag blev udpeget til embedet.

/ritzau/Reuters