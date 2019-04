Avis: Præsident Trump har talt usandt over 10.000 gange

En femtedel af Trumps misvisende eller direkte forkerte påstande handler om indvandring, viser optælling.

USA's præsident, Donald Trump, har fremsagt over 10.000 "falske eller misvisende påstande" i løbet af sin præsidentperiode.

Det viser en optælling foretaget af avisen Washington Post efter Trumps foreløbig omkring 830 dage i præsidentembedet.

Washington Post begyndte sit faktatjek på præsidenten under hans første 100 dage i embedet.

Dengang registrerede avisen i gennemsnit fem usandheder eller misvisende udtalelser om dagen. Siden er antallet steget.

I de seneste syv måneder har Washington Posts såkaldte "Fact Checker"-afdeling registreret i gennemsnit knap 23 daglige usandheder, misvisende udtalelser eller deciderede løgne.

Avisen har talt op fra Trumps taler, hans Twitter-profil, hans udtalelser til medier eller hans politiske stormøder, hvor han taler for tusindvis af tilhængere.

Stigningen kan skyldes, at præsidenten taler ved flere valgmøder nu, hvor valgkampen frem til næste års præsidentvalg så småt er i gang.

Præsidenten rundede milepælen med 10.000 "falske eller misvisende påstande" i fredags, skriver avisen.

Det var dagen inden, at han holdt en tale i Green Bay i Wisconsin, hvor han hævdede, at nogle demokrater, der går ind for retten til abort, også støtter "henrettelse" af nyfødte.

- Babyen bliver født. Moren mødes med lægen. De pakker barnet smukt ind. Og så beslutter lægen og moren, om de vil henrette babyen, sagde Trump i talen til sine vælgere torsdag.

Flere amerikanske medier har beskrevet, at Trump fordrejer en diskussion om de sjældne tilfælde af sen abort, hvor et udviklet foster fødes levende.

Samme dag gav præsidenten et 45 minutter langt telefoninterview til Fox News, hvor han ifølge Washington Post fortalte 45 usandheder eller fejlagtige oplysninger.

Omkring en femtedel af Trumps faktuelt forkerte udtalelser handler om indvandring.

Den forkerte påstand, han har gentaget flest gange - 160 gange i alt - er, at den meget omtalte grænsemur mod Mexico er ved at blive bygget.

Kongressen har indtil videre afvist at finansiere muren, men Trump omtaler hegn og reparationer af de eksisterende afspærringer som "en mur", skriver Washington Post.

Avisen er en af dem, Trump hyppigt omtaler som "fake news" eller "folkets fjende".

De ansatte, der arbejder med at tjekke fakta, har Trump tidligere på året kaldt "nogle af de mest uærlige mennesker i medierne", skriver nyhedsbureauet AFP.

