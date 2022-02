Avis: Prins Andrew betaler 106 millioner kroner i forlig

Ifølge britisk avis hjælper dronningen med at betale en del af beløbet, som prins Andrew skal betale i forlig.

Den britiske prins Andrew skal punge ud med en stor pose penge som følge af det forlig, han har indgået i en sag, hvor han var anklaget for seksuelt misbrug og overgreb.

Det rapporterer den britiske avis The Daily Telegraph, som har indsigt i beløbet, der ellers ikke er offentliggjort.

Ifølge avisen skal prinsen betale i alt 12 millioner pund. Det svarer til godt 106 millioner kroner.

Den største del af beløbet - cirka 89 millioner kroner - skal han betale direkte til Virginia Giuffre, som er kvinden, der har anklaget ham for seksuelt overgreb i 2001, da hun var 17 år.

De resterende cirka 17 millioner kroner skal gå til en velgørende organisation, som hjælper ofre for menneskehandel.

Selv om det er prinsen, der har indgået forliget, så står han tilsyneladende ikke med hele regningen selv. Ifølge The Daily Telegraph hjælper dronning Elizabeth med at betale en betydelig del af beløbet.

Det fremgår ikke, præcis hvor stor en del af regningen dronningen betaler.

Prins Andrews advokater afviser at kommentere historien fra avisen.

Tirsdag kom det frem, at den 61-årige prins har indgået forlig med 38-årige Virginia Giuffre.

Hun har anklaget den britiske prins for seksuelt misbrug og overgreb i 2001. Dengang var hun 17 år og angiveligt kontrolleret af den afdøde finansmand Jeffrey Epstein, som prins Andrew var i omgangskreds med.

Prins Andrew har tidligere afvist nogensinde at have mødt hende, selv om der er billeder af de to sammen. Han har også afvist alle anklagerne.

Prinsen er blevet lagt på is af det britiske kongehus og har mistet sine militære titler og protektorroller. Det skyldes anklagerne fra Virginia Giuffre.

Sagen har hængt som en skygge over det britiske kongehus, som har fået meget negativ omtale som følge af sagen. Iagttagere vurderer, at forliget er gavnligt for kongehuset, som nu kan få mere ro på.

