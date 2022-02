Avis: Russisk militær har ordre om invasion

Efterretninger om en ordre fra Ruslands regering fik Biden til at skærpe sin advarsel om snarlig invasion.

USA's regering har fået troværdige efterretninger om, at Ruslands regering har beordret sine styrker til at fortsætte med planerne om en invasion af Ukraine.

Det oplyser unavngivne kilder til New York Times.

Det var de efterretninger, der fik USA's præsident, Joe Biden, til fredag at meddele, at den russiske præsident, Vladimir Putin, havde taget beslutningen om at angribe Ukraine, skriver avisen.

Biden havde søndag kaldt sit nationale sikkerhedsråd sammen for at drøfte den seneste udvikling ved Ukraines grænser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det Hvide Hus har offentliggjort et foto fra mødet, hvor blandt andre udenrigsminister Antony Blinken også deltog, men har ellers ikke oplyst yderligere.

USA's efterretninger viser angiveligt, at op mod halvdelen af de omkring 150.000 russiske soldater, der befinder sig ved grænsen til Ukraine, er kampklare og kan indlede et angreb inden for få dage, skriver New York Times.

USA har flere gange advaret om, at et russisk angreb kan komme når som helst.

Udenrigsminister Blinken siger søndag til tv-stationen CNN, at "alt, der går forud for den egentlige invasion, ser ud til at finde sted".

- Alle de falske-flag operationer, alle de provokationer for at finde et påskud. Alt det er allerede sat i værk, siger Blinken.

Natten til mandag lokal tid har et kraftigt brag lydt i centrum af byen Donetsk i det østlige Ukraine, der er kontrolleret af separatister med støtte fra Rusland.

Det er ikke umiddelbart klart, hvad der er årsag til braget, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Biden talte søndag i telefon med sin franske kollega, Emmanuel Macron, meddeler Det Hvide Hus.

Macron briefede præsidenten om to opkald tidligere søndag med Putin og med den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij.

/ritzau/