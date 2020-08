Avis: Spaniens ekskonge er i Den Dominikanske Republik

Spaniens tidligere konge, der er omgærdet af skandaler, har meddelt, at han har besluttet at forlade Spanien.

Spaniens tidligere kong Juan Carlos opholder sig midlertidigt i Den Dominikanske Republik. Det skriver avisen La Vanguardia.

Det spanske dagblad citerer ingen kilder for oplysningerne. Andre medier har angivet, at kongen skulle være i Portugal.

Også det amerikanske tv-selskab ABC skriver tirsdag, at Juan Carlos er i Den Dominikanske Republik.

Ifølge La Vanguardia fløj den 82-årige Juan Carlos til Caribien til mandag, efter at han var blevet kørt i bil fra Spanien til Portugal.

Juan Carlos skal angiveligt tilbringe nogle uger hos en velhavende familie i Den Dominikanske Republik. Han vil her træffe beslutning om, hvor han vil leve i eksil.

Den engang så populære Juan Carlos er omgærdet af skandaler. Han har i en erklæring meddelt, at han har besluttet sig for at forlade Spanien for at give sin søn Felipe mulighed for at regere problemfrit.

Spaniens vicepremierminister, den venstreorienterede Pablo Iglesias, kritiserer den tidligere konge for at have bragt kongehuset i en udsat position.

- Juan Carlos de Bonbons flugt til udlandet er en uværdig handling fra en tidligere statsleder, og det efterlader monarkiet i en meget udsat position, skrev Iglesias på Facebook mandag.

Pablo Iglesias er leder af partiet Podemos, som er del af den regerende koalition.

Han mener, at den 82-årige ekskonge bør svare på beskyldningerne i Spanien.

Pablo Iglesias skrev desuden mandag, at en demokratisk regering ikke kan acceptere handlinger, som underminerer monarkiet.

Juan Carlos satte sig på tronen i 1975, efter at general Franco, Spaniens autoritære leder gennem flere årtier, døde.

I de første mange år var Juan Carlos populær i befolkningen, men det varede ikke ved.

En række skandaler tærede på hans omdømme. I 2014 valgte han at trække sig og overlade tronen til kronprins Felipe.

De seneste uger er presset på den tidligere konge og hans søn vokset.

Det er sket, efter at anklagemyndigheder i Spanien og Schweiz begyndte at undersøge påstande om, at Juan Carlos skulle have modtaget bestikkelse i forbindelse med en kontrakt for højhastighedstog.

