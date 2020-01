Avis støtter to demokratiske kvinder som præsidentkandidater

De demokratiske kvinder Elizabeth Warren og Amy Klobuchar får opbakning fra indflydelsesrigt medie.

En af USA's mest indflydelsesrige aviser The New York Times giver sin opbakning til de to demokrater Elizabeth Warren og Amy Klobuchar i kampen om at blive demokratisk præsidentkandidat.

Det fremgår af en udtalelse fra avisens lederkollegium, skriver avisen.

Lederkollegiet, der består af 15 medlemmer, og er uafhængigt af avisen redaktionelle arbejde, har brugt mange timer på at mødes med de ni kandidater forud for deres støtteerklæring.

New York Times beskriver den 70-årige senator fra Massachusetts - Elizabeth Warren - som den "radikale" og senator fra Minnesota - Amy Klobuchar - som det "realistiske valg".

- Det er en væsentlig debat i gang mellem de to visioner, som kan definere fremtiden for partiet og måske nationen, skriver avisen.

Avisen har tradition for at melde deres opbakning til demokratisk præsidentkandidat ud.

Denne gang har New York Times dokumenteret udvælgelsesprocessen ved at offentliggøre fulde transskriptioner af deres interviews med kandidaterne, skriver avisen.

- Klobuchar og Warren er lige nu demokraternes bedst rustede til at lede debatten. Må den bedste kvinde vinde, skriver avisen.

Foruden Klobuchar og Warren har avisen interviewet kandidaterne Joe Biden, Bernie Sanders, Tom Steyer, Andrew Yang, Pete Buttigieg, Deval Patrick og Cory Booker.

I 2008 erklærede New York Times sin støtte til Hillary Clinton som demokraternes præsidentkandidat og John McCain som republikanernes præsidentkandidat.

Dengang var New York Times også positiv over for Barack Obama, men mente, at han endnu var en politisk letvægter.

3. februar skal Iowa som den første amerikanske stat afgøre, hvem de vælger som kandidat mod den siddende republikanske præsident, Donald Trump.

Det amerikanske valg finder sted 3. november.

/ritzau/Reuters