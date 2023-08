Avis: Sverige hæver terrortrusselsniveau til næsthøjeste trin

Sverige vil torsdag hæve terrortrusselsniveauet fra 3 til 4.

Det erfarer Dagens Nyheter torsdag.

Skalaen går fra 1-5.

Säpo, den svenske sikkerhedstjeneste, har indkaldt til pressemøde torsdag klokken 13. Pressemødet handler om den skærpede sikkerhedssituation i Sverige, hedder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den svenske avis Expressen skriver, at det er første gang siden 2016, at niveauet hæves til 4.

Niveau 4 indebærer, at aktører har til hensigt og kapacitet til at gennemføre angreb, og at der dermed er en konkret trussel mod landet.

Det lå senest på 4 i perioden 2015-2016, da gruppen Islamisk Stat opfordrede til terrorhandlinger i Europa, samtidig med at Sverige i 2015 modtog usædvanligt mange flygtninge. Det skriver TT.

Det er det nationale center for terrortrusler, NCT, som vurderer niveauet. NCT er en permanent arbejdsgruppe, som består af blandt andet personale fra svenske sikkerhedstjenester.

Den nye terrortrusselsvurdering kommer, efter at der både i Danmark og Sverige har været flere tilfælde af koranafbrændinger foran mellemøstlige landes ambassader.

Det har ført til stor vrede i lande med overvejende muslimske indbyggere.

Fra svensk side har det tidligere lydt, at koranafbrændingerne har medvirket til, at Sverige er gået fra at være et "legitimt" til et "prioriteret" mål for terror.

Henrik Landerholm, Sveriges nationale sikkerhedsrådgiver, sagde i weekenden, at koranafbrændingerne har bidraget til den mere anspændte situation.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den udmelding kom, efter at det britiske udenrigsministerium havde ændret i sin rejsevejledning for Sverige.

- Det er meget sandsynligt, at terrorister forsøger at udføre angreb i Sverige, hedder det i den britiske rejsevejledning for Sverige.

Også i Danmark anvender Politiets Efterretningstjeneste (PET) fem trusselsniveauer til at beskrive, hvor alvorlig den aktuelle terrortrussel mod Danmark er.

I øjeblikket vurderer PET, at truslen er på niveau 4 ud af 5. Det er uændret efter koranafbrændingerne.

PET's vurdering er, at "trusselsbilledet mod Danmark i lyset af de mange episoder, der har været med både forhånelse af fremmedstater og afbrænding af koraner, skaber en alvorlig trusselssituation".

Det sagde justitsminister Peter Hummelgaard (S) i sidste uge.

Både Sverige og Danmark har indført skærpet kontrol ved grænserne på grund af den nye sikkerhedssituation.

/ritzau/