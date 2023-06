Avis: Tidligere stabschef har vidnet i Trump-undersøgelse

Donald Trumps tidligere stabschef Mark Meadows har vidnet for en føderal storjury i en særlig undersøgelse af ekspræsidenten.

Det skriver The New York Times, der citerer to unavngivne kilder med kendskab til sagen.

En storjury - eller en anklagejury, som den også kaldes - er en større gruppe personer, der er udpeget for at afgøre, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale i en sag.

The New York Times beskriver Meadows som en potentiel nøglefigur i undersøgelsen, der både kigger nærmere på Trumps håndtering af hemmelige dokumenter samt hans rolle i et dødeligt angreb på den amerikanske Kongres den 6. januar 2021.

Justitsministeriets undersøgelse ledes af den særlige anklager Jack Smith.

Det står ifølge The New Times ikke klart, præcis hvornår Mark Meadows vidnede, eller om efterforskerne afhørte ham om begge sager.

Mark Meadows var stabschef i Det Hvide Hus under Donald Trump i et lille års tid frem til slutningen af Trumps embedsperiode i januar 2021.

Som en del af undersøgelsen af angrebet på Kongressen blev Meadows stævnet i januar i år.

Stævningen kom, netop fordi anklager Jack Smith ville have den tidligere stabschef til at vidne i sagen.

I 2021 udleverede Mark Meadows tusindvis af sms'er og e-mails til det udvalg i Kongressen, der undersøger kongresangrebet, men så stoppede han pludselig med at samarbejde.

Han er flere gange blevet bedt om at afgive vidneforklaring om hændelsen, hvilket han gentagne gange har afvist.

Han har samtidig tilbageholdt hundredvis af andre dokumenter for udvalget.

Mark Meadows hævder, at dokumenterne er beskyttede og henviser til, at han arbejdede for præsidenten på daværende tidspunkt.

I august sidste år rapporterede CNN, at Donald Trump var blevet rådet til at afbryde al kontakt med Meadows.

Nogle af Trumps advokater er angiveligt bekymrede for, at Meadows kan blive et hovedvidne, hvis han bliver tvunget til at samarbejde med efterforskerne.

Flere personer mistede livet, da vrede Trump-tilhængere stormede kongresbygningen i Washington D.C. den 6. januar 2021.

/ritzau/