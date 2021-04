Avis: Trump-kampagnen må give millioner tilbage til donorer

Med en forhåndsgodkendelse om ugentlige betalinger følte mange sig lokket til at betale Trump mere end ønsket.

Donald Trumps valgkampagne er blevet tvunget til at give 122,7 millioner dollar tilbage til donorer efter beskyldninger om urent trav.

Det svarer til omkring 776 millioner kroner.

Det beskriver avisen New York Times, der generelt er kritisk indstillet over den forhenværende præsident, i en længere artikel om, hvordan mange, som støttede Trump med penge, følte sig narret til at give mere, end de ønskede.

Ifølge avisen begyndte den kritiserede fremgangsmåde ved donationer i sommeren 2020.

Når folk meldte sig til at støtte Trump-kampagnen med penge, blev en boks om gentagne betalinger på forhånd krydset af, beskriver avisen.

Hvis ikke donorerne læste igennem en længere tekst og manuelt fjernede godkendelsen, blev der flere gange trukket beløb på brugernes betalingskort - i mange tilfælde ugentligt.

New York Times er på baggrund af føderale opgørelser nået frem til, at Trump-kampagnen har været nødt til at give 10,7 procent af de penge, som den modtog i donationer på platformen WinRed, tilbage til donorerne.

Biden-kampagnen har en tilbagebetalingsrate på 2,2 procent på den tilsvarende platform ActBlue, beskriver avisen.

Avisen beskriver, at flere banker og kreditkortselskaber i løbet af valgkampen fik en masse svindelhenvendelser fra folk.

Hos nogle selskaber udgjorde henvendelser om betalinger til Trump på et tidspunkt mellem en og tre procent af alle henvendelser.

Trump tabte præsidentvalget i november 2020.

/ritzau/