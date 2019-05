Avis: Trump mistede en milliard dollar i 80'erne og 90'erne

Donald Trumps virksomheder var i en langt værre tilstand i 80'erne og 90'erne end hidtil antaget.

USA's præsident, Donald Trump, mistede mere end en milliard dollar over et årti i 1980'erne og 1990'erne. Det skriver The New York Times.

Avisen har fået adgang til kopier af Trumps skattepapirer fra dengang.

Papirerne viser, at Trumps virksomheder var i en "meget værre tilstand end hidtil antaget", skriver The New York Times.

Trump skal have mistet 1,17 milliarder dollar mellem 1985 og 1994. Det svarer til lidt mere end syv milliarder kroner på knap ti år.

Særligt 1990 og 1991 var dårlige år for Trump. Begge år mistede han mere end 250 millioner dollar. Det svarer til 1,6 milliarder kroner.

De økonomiske tab skal have været så store, at Trump angiveligt ikke betalte skat i otte af disse ti år.

Spørgsmålet om Trumps virksomheder var et stridspunkt under præsidentvalgkampen i 2016.

I USA er der en mangeårig tradition for, at præsidentkandidater lægger deres selvangivelser åbent frem, men det er ikke et lovkrav.

Under valgkampen brød Trump dog med traditionen - og lige siden har han nægtet at fremlægge sine skattepapirer.

Det har skabt tvivl om, hvor meget Trump og hans virksomheder er værd.

Under valgkampen antydede hans modstander, demokraten Hillary Clinton, at Trumps skattepapirer ville vise, at hans virksomheder ville være meget mindre værd, end Trump har hævdet.

The New York Times' historie bliver bragt, mens Demokraterne i Kongressen arbejder på at få udleveret Trumps skatteopgørelser fra årene 2013 til 2018.

USA's finansminister, Steven Mnuchin, afviste mandag Demokraternes anmodning.

Han begrunder afvisningen med, at kravet "mangler et legitimt lovgivningsmæssigt formål".

Demokraterne sikrede sig ved midtvejsvalget sidste efterår flertallet i Repræsentanternes Hus. Siden da har partiet øget presset for at få udleveret præsidentens selvangivelser.

Mnuchin har tidligere beskyldt Demokraterne for at have politiske motiver til at ville se Trumps selvangivelser.

/ritzau/