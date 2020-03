Avis: Trump vil købe tysk vaccine som kun skal være for amerikanere

Tyske regeringsfolk siger til medier, at Trump-regering for milliardbeløb vil overtage tyske vaccineudviklere.

Præsident Donald Trump og hans regering har tilbudt et milliardbeløb for at overtage et tysk medicinalselskab, der skal udvikle en vaccine mod coronavirus.

Men vaccinen skal kun være forbeholdt amerikanere.

Det skriver den tyske avis Die Welt søndag.

Kilder i den tyske regering bekræfter over for nyhedsbureauet Reuters, at USA er interesseret i selskabet CureVac, fordi det kan være på vej med en vaccine.

Trump-regeringen skal være opsat på at flytte det tyske selskabs forskningsarbejde til USA.

CureVac har sit hovedkvarter i den tyske by Tübingen.

Trump og hans folk har taget kontakt til nogle af CureVacs forskere for at få dem til USA.

Anonyme kilder i den tyske regering siger til avisen Die Welt, at CureVac er blevet tilbudt en milliard dollar (6,73 milliarder kroner) for at sikre en vaccine "kun til USA".

Ifølge avisen har den tyske regering reageret på USA's bud ved at overbyde. Man er klar til at bruge midler på at fastholde CureVac som et tysk selskab.

- Regeringen er meget opsat på, at en vaccine mod den nye coronavirus udvikles i Tyskland og Europa.

Det siger en talsmand for det tyske sundhedsministerium til nyhedsbureauet dpa.

Det drøfter man lige nu med CureVac, fortæller han.

I avisen Mannheimer Morgen, som kommer på gaden mandag, afviser CureVacs investorer, at de på nogen måde vil overveje at arbejde med en vaccine, som udelukkende skulle komme USA til gode.

Ifølge eksperter i smitsomme sygdomme er USA meget dårligt forberedt på at bekæmpe coronavirus.

/ritzau/