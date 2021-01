Avis: Tysk storbank dropper samarbejdet med Trump

Deutsche Bank lægger afstand til Trump, efter at hans tilhængere stormede Kongressen i sidste uge.

Efter angrebet på USA's Kongres i sidste uge vil den tyske storbank Deutsche Bank fremover ikke have forretninger med USA's præsident, Donald Trump, eller med hans selskaber.

Det oplyser en kilde med kendskab til sagen til New York Times.

Ifølge avisen har Deutsche Bank i omkring 20 år været den bank, hvor forretningsmanden Trump har de største lån.

Banken har angiveligt udestående lån for omkring 340 millioner dollar til Trump Organization. Det er den afgående præsidents paraplyselskab.

Lånene skal betales inden for de næste par år.

Deutsche Bank har ikke ønsket at kommentere oplysningerne over for New York Times.

I et Linkedin-opslag i sidste uge fordømte Christiana Riley, der er chef for Deutsche Banks amerikanske forretning, demonstranternes indtrængen i Kongressen.

Den tyske storbank er ikke den eneste store virksomhed, der lægger afstand til Trump efter sidste uges begivenheder i Washington.

Også en anden af hans finanspartnere gennem mange år, Signature Bank, stopper samarbejdet.

Banken har udsendt en meddelelse, hvor den opfordrer Trump til at gå af som præsident "i vores nations og det amerikanske folks interesse".

Signature Bank har også besluttet, at den "fremover ikke vil gøre forretninger med kongresmedlemmer, der stemte for at tilsidesætte valgmandskollegiet" og modsætte sig Joe Bidens valgsejr.

Det siger en talskvinde for banken ifølge New York Times.

Banken har blandt andet været med til at finansiere Trumps golfresort i Florida og har haft hans datter Ivanka siddende i bestyrelsen.

En lang række af USA's største virksomheder - heriblandt Microsoft, Facebook, teleselskabet AT T og banken JP Morgan - har meddelt, at de helt eller delvist indstiller deres bidrag til politiske kampagner.

To store aktører inden for golfverdenen har meddelt, at de ikke vil bruge Trumps golfbaner til internationale turneringer.

Præsidenten, der selv er en ivrig golfspiller, var stærkt nedslået over denne besked, oplyser kilder i Det Hvide Hus til New York Times.

/ritzau/