Avis: USA vil forsyne Ukraine med klyngebomber

USA ventes at meddele, at det vil forsyne Ukraine med klyngebomber til brug i dets kamp mod den russiske invasionsstyrke.

Det skriver The New York Times torsdag med henvisning til en uidentificeret højtstående kilde i Biden-administrationen.

Beslutningen ventes at blive offentliggjort torsdag, skriver en journalist fra avisen på Twitter.

Det amerikanske militær mener, at klyngebomber vil være nyttige for Ukraine i dets modoffensiv, hvor det kæmper for at trænge de russiske styrker tilbage.

Det sagde en embedsmand i det amerikanske forsvarsministerium i sidste måned, men våbnene var ikke blevet godkendt til brug i Ukraine. Der var samtidig bekymring for, hvad andre NATO-lande ville mene.

Ukraine har indtrængende opfordret medlemmer af Kongressen til at lægge pres på Biden-administrationen for at sende den omstridte ammunition til Ukraine.

Klyngebomber, som er forbudt i over 120 lande, udsender normalt store mængder af metaldele, som kan slå alt ihjel på et større område.

Både russiske og ukrainske styrker har anvendt klyngebombe, som har dræbt civile ukrainere, siger menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch.

/ritzau/Reuters