Avis: USA's luftvåben dræbte mange civile i Mellemøsten

Dokumenter fra Pentagon, som The New York Times har fået kendskab til, viser, at USA's luftkrig i Mellemøsten har været stærkt præget af fejlbehæftede og unøjagtige efterretninger. Dette har kostet mange civile livet, mens regeringen har skildret angreb som "præcisionsbombninger".

The New Tork Times taler om over 1300 dræbte og sårede civile - heriblandt mange børn.

Avisen henviser til et stort antal fortrolige dokumenter, som gennemhuller officielle udmeldinger fra regeringen om "transparens og pålidelighed".

- Vores undersøgelser viser, at antallet af dræbte civile er blevet "drastisk under-optalt", så mindst adskillige hundrede er udeladt, hedder det artiklen, som The New York Times offentliggjorde lørdag.

Der henvises blandt andre til tre sager: Den 19. juli 2016, da amerikanske specialstyrker bombede, hvad der skulle være Islamisk Stats stillinger i det nordlige Syrien. Ifølge de første rapporter blev 85 militante dræbt. Men reelt var der tale om 120 dræbte landmænd og andre landsbyboere.

Et andet eksempel var et angreb i november 2015 i Ramadi i Irak, hvor et angreb skete efter en mand havde "havde båret en ukendt, tung genstand hen til en af Islamisk Stats stillinger. "Genstanden viste sig ifølge senere undersøgelser at have været et barn, som blev dræbt ved det amerikanske angreb.

- Dårlige og utilstrækkelige efterretningsoplysninger var ofte en medvirkende årsag til dødelige angreb på forkerte mål, skriver avisen med henvisning til Pentagon-dokumenterne.

Et mere nyligt tilfælde var et droneangreb i Afghanistan i august. Angrebet var rettet mod et køretøj med bomber i Kabul. Det var frygtet, at køretøjet var på vej til at angribe, og det blev sprængt i luften af en drone.

Det viste sig, at der sad ti medlemmer fra en enkelt familie i bilen, deriblandt børn.

Mange civile overlevende fra amerikanske angreb er ifølge rapporten blevet lemlæstet og lever med svære handicap, men der er kun sket betalinger eller erstatninger i færre end 12 tilfælde.

Adspurgt om en kommentar siger kaptajn Bill Urban, talsmand for det amerikanske militærs centralkommando, at "selv med den bedste teknologi i verden, sker der fejl - hvad enten det skyldes ufuldstændige efterretninger eller forkerte tolkninger af indhentede oplysninger. Vi forsøger at lære af vores fejltagelser. /ritzau/AFP