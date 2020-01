Avis: Video viser ukrainsk fly blive skudt ned

En video viser ifølge The New York Times, at et ukrainsk fly, der styrtede tidligere på ugen, blev skudt ned.

En video viser øjeblikket, hvor et missil angiveligt rammer et ukrainsk fly, kort efter at det er lettet fra en lufthavn i Irans hoved, Teheran.

Det skriver den amerikanske avis The New York Times.

Avisen har selv verificeret videoen i samarbejde med det britiske undersøgende medie Bellingcat ud fra blandt andet geolokation.

På videoen ses et objekt, der eksploderer i luften, nær den placering, hvor flyet stoppede med at sende signal. Kort efter høres et højt brag.

Billeder og video af vragrester, strukturelle skader og blodplamager fra stedet, hvor flyet styrtede, tyder ifølge avisen på, at flyet ikke eksploderede, da det blev ramt.

I stedet ser det ud til, at flyet blev i luften, hvor det vendte rundt med kurs mod lufthavnen, inden det styrtede.

Alle 176 personer om bord omkom. Passagerne og flypersonalet var fra henholdsvis Iran, Canada, Ukraine, Sverige, Afghanistan, Tyskland og Storbritannien.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, sagde torsdag aften på et pressemøde, at efterretninger viser, at det var et iransk missil, som ramte passagerflyet. Det kan have været en fejl, sagde Trudeau.

Det bekræftede den britiske premierminister, Boris Johnson.

/ritzau/