Avis: Wagner-leder ville tilfangetage russiske militærledere

Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, havde planer om at pågribe Ruslands militærledelse som en del af sidste weekends mytteri.

Da Ruslands efterretningstjeneste blev klar over plottet, fremskyndede Prigozjin sine planer.

Det oplyser embedsmænd fra vestlige efterretningstjenester ifølge avisen The Wall Street Journal.

Lanceringen af de forhastede planer er blandt de faktorer, der muligvis kan forklare, hvorfor Prigozjin afbrød en væbnet march mod den russiske hovedstad, Moskva, efter 36 timer.

Vestlige embedsmænd oplyser til The Wall Street Journal, at Prigozjin oprindeligt havde til hensigt at tage Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, og hans stabschef, general Valerij Gerasimov, til fange under et besøg til en sydlig region, der grænser op til Ukraine.

Men den russiske efterretningstjeneste FSB opsnappede ifølge embedsmændene oplysninger om planen, to dage før den skulle føres ud i livet.

General Viktor Zolotov, som er chef for Ruslands nationalgarde, der rapporterer direkte til præsident Vladimir Putin, har ligeledes fortalt, at myndighederne kendte til Prigozjins planer, før han indledte sit oprør.

- Specifikke lækager om forberedelser til et oprør, der skulle igangsættes mellem 22. og 25. juni, blev lækket fra Prigozjins lejr, sagde Zolotov til statsmedier tirsdag, skriver The Wall Street Journal.

De vestlige embedsmænd mener, at Prigozjin havde en god chance for at lykkes med sin oprindelige plan, men at han mislykkedes, fordi planerne om at tilfangetage forsvarsministeren og stabschefen blev lækket. Det tvang ham ifølge embedsmændene til at iværksætte en alternativ plan.

Wagner er en privat militær gruppe bestående af lejesoldater.

Wagner-soldaterne begyndte fredag i sidste uge at bevæge sig mod Moskva for at afsætte, hvad de kaldte "Ruslands korrupte og inkompetente militærledelse".

Gruppen nåede frem til cirka 200 kilometer fra den russiske hovedstad, før en aftale blev indgået, og oprøret blev bremset.

Prigozjin har de sidste mange måneder anklaget forsvarsminister Sjojgu og hærchef Valerij Gerasimov for at være for langsomme til at sende ammunition til frontlinjen i Bakhmut i Ukraine.

