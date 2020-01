Aviser: Harry glemte at fortælle dronningen om brud

Flere tabloidaviser skriver, at dronning Elizabeth er rasende over Harry og Meghans delvise brud med monarki.

Britiske prins Harry og hans kone Meghan har taget det britiske monarki på sengen ved at meddele, at de tager et skridt tilbage i forhold til deres royale forpligtelser og søger et mere uafhængigt liv.

Beslutningen om at bryde med dele af den royale institution skal de have taget uden at have talt med dronning Elizabeth eller Harrys far, prins Charles, skriver flere medier torsdag.

Nyhedsbureauet Reuters gengiver en royal kilde for at sige, at familien er såret og skuffet over parrets beslutning.

Historien fylder godt på mange britiske avisers forsider.

Harry og Meghan udsendte deres opsigtsvækkende erklæring på det sociale medie Instagram onsdag.

- Vi har en intention om at træde tilbage som "seniormedlemmer" af den royale familie og arbejde for at blive økonomisk uafhængige, mens vi fortsætter med fuldt ud at støtte Hendes Majestæt Dronningen, skrev de.

Hvis man skal tro nogle af de mest tabloide aviser - The Sun og Daily Mail - så er dronning Elizabeth rasende.

- De udviser en komplet negligering af institutionen, bliver en kilde citeret for at sige i Daily Mail.

- De fortalte det ikke engang til dronningen, nøjes en anden kilde med at sige til Daily Mirror.

Avisen "i" mener, at den royale familien i Storbritannien står over for den største krise, siden kong Edward abdicerede i 1936.

Det har dog ikke ligget i kortene, at prins Harry en dag kunne blive konge. Det skal hans far, prins Charles, og næst i rækken er prins William og hans børn. Prins Harry er nummer seks i arvefølgen.

Harry og Meghan siger, at de i fremtiden vil dele deres tid mellem Storbritannien og Nordamerika sammen med deres søn, Archie.

/ritzau/