Avisledere: Præsidentvalg har splittet USA endnu mere

Den bitre strid om resultatet af USA's præsidentvalg hælder benzin på splittelsesbålet, mener Børsen.

Det uafklarede resultat af tirsdagens præsidentvalg i USA fylder lederspalterne i de danske dagblade torsdag.

Flere skribenter udtrykker bekymring for, at fronterne mellem de politiske fløje i USA er trukket endnu mere op efter valget, end de i forvejen var.

Her uddrag fra en række ledere:

Politiken ser risiko for, at valget river "USA helt fra hinanden".

- USA er kommet endnu mere splittet ud af præsidentvalget, end de gik ind i det. Om det bliver Joe Biden eller Donald Trump, så står det amerikanske demokrati midt i en skæbnestund, der – hvor utroligt det end lyder – kan ende med alt fra et juridisk retssalsdrama om valgresultatet til social uro med borgerkampe i gaderne. Eller begge dele.

Berlingske håber, at optællingen af de sidste stemmer vil give en klar afgørelse på valget.

- Desværre er den siddende præsident, Donald Trump, i fuld gang med at underminere tilliden til valget. Bliver der brug for det, må fornuftige mennesker i Det Republikanske Parti gøre det klart for Trump, at alle lovligt afgivne stemmer naturligvis må blive talt med i et demokratisk valg.

Jyllands-Posten kalder det rystende, at Trump udråbte sig som vinder, før stemmerne er talt op.

- Man har vænnet sig til meget fra Trumps side, men dette frontalangreb på det amerikanske demokrati - et forbillede for så mange – er alligevel rystende. USA er i dyb krise, og vejen ud af mørket er svær at få øje på.

Information mener, at USA står lige så splittet tilbage, som tilfældet var i 2016.

- Trods fire år med uforudsigelig og til tider kaotisk regeringsførelse viste præsident Donald Trump sig at være mere populær hos de amerikanske vælgere, end Biden-kampagnen, demokrater og de liberale medier havde forestillet sig. USA er lige så splittet en nation som i 2016.

Børsen mener, at både Republikanerne og Demokraterne skal nytænke deres politiske projekter.

- Den bitre strid om det amerikanske valgresultat hælder benzin på splittelsesbålet. Dermed har USA udsigt til endnu hårdere politiske konfrontationer, mens håbet om et politisk projekt, der kan samle nationen, fortaber sig. Begge sider bør lægge en ny strategi for de kommende år.

Kristeligt Dagblad mener, at Trump på valgnatten svækkede tilliden til demokratiet yderligere.

- Trumps manglende anerkendelse af stemmeoptællingen og måske også af resultatet betyder, at mange amerikanere risikerer at opfatte valget som illegitimt. Det vil fremme en yderligere polarisering og radikalisering af landet.

Ekstra Bladet mener, at især i Europa og Danmark vil mange drage et lettelsens suk, hvis Trump ender som taber.

- Det bør man imidlertid holde tilbage med. For det første ved ingen, hvordan et tabende Amerika reagerer. Om det fører til uro og optøjer. For det andet står et splittet USA tilbage med en ny præsident, der formentlig ikke kan samle, hvad hans forgænger har adskilt.

/ritzau/