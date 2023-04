Båd med 1687 civile på flugt fra Sudan ankommer til Saudi-Arabien

En båd med 1687 civile fra mere end 50 forskellige lande, der er på flugt fra kampene i Sudan, er ankommet til Saudi-Arabien onsdag.

Det oplyser det saudiarabiske udenrigsministerium.

Redningsindsatsen er den største, som landet nogensinde har gennemført.

Gruppen blev transporteret på et saudiarabisk skib, og "Saudi-Arabien var opsat på at opfylde de civiles basale behov inden afgangen fra Sudan", lyder det i en udtalelse fra Saudi-Arabiens udenrigsministerium.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sudan har de seneste uger været ramt af blodige kampe mellem landets hær og den paramilitære gruppe RSF.

Mere end 459 personer er døde i kampene og 4000 er sårede, lød det tirsdag fra FN.

En våbenhvile på tre dage, som USA har været mægler i, har bragt lidt ro til hovedstaden, Khartoum. Men vidner beretter om luftangreb, mens medlemmer af RSF påstår, at de har indtaget et olieraffinaderi og et kraftværk.

Saudi-Arabien har også før onsdag taget imod personer, der flygter fra Sudan.

Lørdag ankom både med i alt 150 personer - herunder diplomater og embedsfolk - til den saudiarabiske by Jeddah.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mandag fløj helikoptere dusinvis af sydkoreanske civile til en luftbase i Jeddah, mens en båd fragtede tæt på 200 personer fra 14 forskellige lande over Det Røde Hav fra Port Sudan.

13 af de civile, der er ankommet onsdag, er saudiarabere. Resten er fra lande i Mellemøsten, Afrika, Europa, Asien og Nord- og Centralamerika, oplyser det saudiarabiske udenrigsministerium.

I alt er 2147 personer blevet evakueret fra Sudan til Saudi-Arabien indtil videre

Mandag oplyste udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), at 15 danskere var blevet evakueret fra Sudan. De blev evakueret til det østafrikanske land Djibouti under en fransk koordineret indsats.

/ritzau/AFP