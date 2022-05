Både regn og bistand svigter på Afrikas Horn. For Abdi og mange andre er tørken en daglig katastrofe

At være ramt af tørke, mens krigen i Ukraine stjæler verdens opmærksomhed, er en dødelig cocktail for befolkningen på Afrikas Horn. Mange forlader deres hjem for at lede efter vand. Andre kan slet ikke flytte sig

En svag brise bærer stanken af døde dyr hen over det tørre, stenede terræn uden for Burao, en af Somalilands centrale byer. En usynlig indikator på, at noget er helt galt på Afrikas Horn. Efter fire fejlslagne regnsæsoner befinder området, der omfatter dele af Etiopien, Kenya, Somalia og det ikke internationalt anerkendte Somaliland, sig igen på tærsklen af en omfattende humanitær katastrofe.

For når regnen svigter, som det også var tilfældet i 2017 og i 2011, da 260.000 mennesker døde af sult og tørst, tvinges befolkningen – især i de fjerne områder uden for byerne – med øjebliks varsel ud i en overlevelseskamp. Det skaber en kædereaktion, der udvikler sig med lynets hast. Dyrene er de første til at bukke under. Når der ikke længere er græs, friske blade eller små bække med regnvand, dør de flokke af geder, køer og kameler, familierne ernærer sig af.