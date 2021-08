Både Taliban og USA ønsker hævn for angreb

Torsdag kulminerede den kaotiske situation i lufthavnen i Kabul, da to dødelige selvmordsbomber sprang nær lufthavnen i den afghanske hovedstad.

Siden Taliban overtog magten i landet 15. august har flere vestlige lande haft travlt med at evakuere personer. Samtidig har tusindvis af afghanere forsøgt at flygte, og kaos har hersket i i lufthavnen.

Derfor kostede bomberne mange liv - også flere amerikanske soldaters.

Hvordan situationen ser ud for USA's præsident, demokraten Joe Biden, efter angrebene, er for tidligt at sige.

Det fortæller Niels Bjerre Poulsen. Han er lektor i amerikanske studier ved Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet.

- Hvis vi taler om hans hjemlige politiske situation, er det det, han frygtede mest, siger han.

- For selve beslutningen om at trække de amerikanske tropper ud af Afghanistan er der bred opbakning til i den amerikanske befolkning.

Samtidig angriber republikanerne ifølge lektoren Biden for at være inkompetent.

- Hvor de ikke kan anfægte selve beslutningen om at trække USA ud af Afghanistan, fordi de selv har argumenteret for det samme, så anfægter de hans kompetence i afviklingen og evakueringen.

Taliban har fordømt angrebene, som gruppen Islamisk Stat Khorasan har påtaget sig skylden for.

Taliban beskriver gerningsmændene som folk fra "onde kredse". De vil blive forfulgt, når udenlandske tropper forlader Afghanistan. Det har talsmand Suhail Shaheen udtalt.

Samtidig ønsker præsident Biden at ramme gruppen. Det sagde han i en tale til amerikanerne torsdag.

Når det kommer til, hvor forholdet mellem USA og Taliban står, siger Niels Bjerre Poulsen blandt andet:

- Det bliver jo ikke noget venskabeligt forhold i den forstand. Men lige her og nu er det jo et faktum, at Taliban er de reelle magthavere i landet.

- Og derfor har amerikanerne på kort sigt brug for et samarbejde for at få evakueringen til at foregå på bedst mulig vis.

Derudover siger han, at der er "ekstra brug for en koordinering", hvis der skal forhindres flere angreb af samme art, hvilket ifølge ham "bestemt ikke er utænkeligt".

Flere lande havde stoppet deres evakueringer i løbet af onsdag og torsdag.

Tidsfristen er sat til 31. august

Biden fastslog i talen, at de blodige begivenheder ikke kommer til at standse evakueringerne.

- Vi vil ikke lade dem stoppe vores mission. Vi vil fortsætte evakueringerne af sårbare mennesker, sagde han med reference til afghanere, som er i særlig fare for Taliban.

Det skyldes, at de har arbejdet for USA eller andre af de lande, som har haft soldater udstationeret i Afghanistan.

Bevægelsen sad sidst ved magten fra 1996-2001. Her blev der indført strenge straffe - blandt andet stening og afhugning af hænder. Kvinder måtte heller ikke gå i skole.

Senest har FN's menneskerettighedschef, Michelle Bachelet, modtaget rapporter om "summariske henrettelser" udført af Taliban. Det sagde hun i en tale i FN's Menneskerettighedsråd tidligere på ugen.

Her blev der henvist til henrettelser, som begås uden forudgående rettergang.

/ritzau/