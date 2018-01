Backpackere får overdosis af stof fra køresygepiller

Ni personer er indlagt efter at have taget stof, de troede var kokain. En er i koma og to i kritisk tilstand.

Ni backpackere i byen Perth i Australien er kørt til sygehuset efter at have taget store overdoser af et syntetisk stof.

Det skriver det australske nyhedsbureau AAP ifølge nyhedsbureauet NTB.

Fem af backpackerne er fra Frankrig, to er fra Tyskland, én er fra Italien og én er fra Marokko.

Gruppen af backpackere skal angiveligt have troet, at det var kokain, de tog. Men prøver har vist, at de har indtaget stoffet scopolami, der blandt andet bruges i køresygepiller og er muskelafslappende.

Stoffet kan i store mængder være giftigt og give hallucinationer.

En af de indlagte har til mediet West Australien sagt, at oplevelsen var "skrækindjagende", og at han "prøvede at råbe efter hjælp", men at hans mund ikke ville bevæge sig.

Ifølge lægen David McCutcheon på Royal Perth Hospital kunne backpackerne være døde af deres overdoser, hvis ikke det var for to andre, der ikke havde taget stoffet og var i stand til at ringe efter hjælp.

- Det var meget heldigt, at der var nogen på stedet, der kunne ringe efter en ambulance, ellers ville deres liv have været i fare, siger han ifølge mediet The Guardian.

I alt er syv mænd og to kvinder indlagt.

Deres to bofæller ringede efter hjælp natten til onsdag. Da redningspersonalet kom, fandt de adskillige af backpackerne ved manglende bevidsthed.

Torsdag er tilstanden for de to franske backpackere kritisk, og en tysk kvinde bliver holdt i koma.

Alle de indlagte er i alderen 21 til 25 år.

/ritzau/