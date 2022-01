Hvis Putin pludselig er blevet presset af uroen i Kasakhstan, er det intet imod de nye trusler, Vesten kan komme til at stå over for

Oprøret i Kasakhstan, hvor 164 personer i går blev meldt dræbt under uroligheder, og indsættelsen af russiske styrker den seneste uge har fået mange til betvivle, at den russiske præsident, Vladimir Putin, fortsat har appetit på den invasion af Ukraine – han må have nok at se til nu.