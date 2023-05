Bagmænd bag angreb i Belgorod varsler mere af samme skuffe

Lederen af en russisk milits, der i denne uge gennemførte et angreb i Rusland, siger onsdag, at hans gruppe snart kommer til at trænge ind på russisk territorium igen.

Denis Kapustin, der beskriver sig selv som lederen af Ruslands Frivillige Korps, giver interviews nær grænsen til Rusland, dagen efter at Rusland siger, at landet har slået et angreb mod regionen Belgorod tilbage.

Den ukrainske regering siger, at angrebet blev gennemført af russiske statsborgere. To grupper, der opererer i Ukraine - Frihed for Rusland-legionen og Ruslands Frivillige Korps - har taget skylden for angrebet.

Det russiske militær siger, at det drev de militante på flugt og skubbede de overlevende tilbage til Ukraine.

Kapustin siger, at to af hans mænd blev "let sårede", og at der i alt på hans side var to, der mistede livet, og ti, der blev sårede.

Rusland siger derimod, at det dræbte mere end 70 af, hvad det kalder ukrainske nationalister.

Kapustin siger, at grupperne tog en russisk panservogn og et antidronevåben med sig fra Belgorod.

- Jeg tror, at I kommer til at se os igen på den side, siger Kapustin, der introducerer sig selv med sit soldaternavn: White Rex.

- Jeg kan ikke afsløre de kommende ting. Jeg kan ikke en gang afsløre retningen. Grænsen er rimelig lang. Der kommer igen til at være et sted, hvor det bliver hedt, siger han.

Journalisterne spørger flere gange militslederen til historier i vestlige medier om, at militsen brugte amerikansk militærudstyr, der har til formål at hjælpe ukrainske styrker med at forsvare sig mod Rusland.

- Jeg ved præcis, hvor jeg har mine våben fra. Desværre er det ikke fra de vestlige partnere.

Han hentyder til, at vestligt militærudstyr er blevet taget af russerne under kampene i Bakhmut, og at det udstyr nu kan købes på det sorte marked.

Kapustin fastslår, at Ukraine kun støtter Ruslands Frivillige Korps med information, brændstof, mad og medicin.

- Selvfølgelig har det ukrainske militær taget vores sårede. Men alt ud over det ville gøre tingene svært.

/ritzau/Reuters