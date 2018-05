Bagmand fra Paris-angreb vil ikke anke 20 års fængselsstraf

Venners skudveksling med belgisk politi gav 20 års fængsel til Salah Abdeslam, som ikke vil anke dommen.

Salah Abdeslam, som var en af hovedgerningsmændene bag flere koordinerede angreb i Paris i 2015, vil ikke anke en dom, han har fået for forsøg på terrorrelateret drab i forbindelse med en skudveksling i 2016.

Det siger franskmandens advokat til det belgiske medie dh.be.

- Han ønsker ikke at anke. Jeg har ingen kommentarer til det. Det er hans valg, og det vil jeg respektere, siger advokat Sven Mary.

Salah Abdeslam blev i sidste måned idømt 20 års fængsel i sagen, der er en af to sager mod franskmanden.

Den store retssag om angrebene i Paris er endnu ikke afgjort i Frankrig.

Abdeslam er den eneste overlevende bag angrebene i Paris 13. november 2015, da en flok ekstremister dræbte 130 mennesker.

Dommen omhandler en episode i forbindelse med den franske statsborgers flugt i Bruxelles, hvor han boede.

Anklageren havde krævet Salah Abdeslam fængslet i op til 20 år for episoden 15. marts 2016, da fire betjente blev såret i en skudveksling. Det skete i kommunen Forest, der ligger i den sydlige del af Bruxelles.

Salah Abdeslam og en anden person flygtede fra en lejlighed i Forest, mens en tredje skød mod betjente, som forsøgte at anholde Abdeslam.

Fire dage senere blev Salah Abdeslam pågrebet nær familiens hjem i Molenbeek, en anden bydel og kommune i den belgiske hovedstad.

Abdeslam er også tiltalt for sin rolle i angrebene i Paris i 2015. Den retssag finder sted i Frankrig, hvor han sidder fængslet.

Under et fransk gidseldrama i marts i år forsøgte en 26-årig mand at få Abdeslam løsladt.

Gerningsmanden, som kun var kendt for småforbrydelser, havde angiveligt svoret Islamisk Stat troskab, og han krævede ifølge fransk tv, at Abdeslam blev sat på fri fod.

Det ønske kom gidseltageren dog ikke igennem med.

