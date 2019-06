Bahrain hjemkalder ambassadør i Irak efter protestaktion

Israels flag blev brændt af, da flere hundrede demonstranter torsdag aften stormede Bahrains ambassade i Irak.

Bahrains flag blev fjernet og erstattet med et palæstinensisk banner, da over 200 demonstranter torsdag aften brød ind på et område ved Bahrains ambassade i Irak.

Det skriver flere udenlandske nyhedsbureauer.

I protest mod en USA-ledet konference i Bahrain, der skal sikre en fredsaftale mellem Israel og Palæstina, satte demonstranterne ild til flere israelske flag og viftede i stedet med de irakiske og palæstinensiske flag.

Optøjerne varede en time, og ingen kom til skade. Det oplyser det lokale politi i Bagdad. Politiet måtte dog affyre flere varselsskud op i luften for at få menneskemængden til at fjerne sig fra området.

Tidligere på dagen var Bahrains diplomater på ambassaden blevet evakueret efter at have modtaget trusler. Det oplyser en anonym politimand til nyhedsbureauet AP.

Optøjerne har fået Bahrain til at hjemkalde landets ambassadør. Landet fordømmer samtidig "angrebet", oplyses det natten til fredag dansk tid.

De irakiske myndigheder vil "retsforfølge dem, der deltog i og planlagde angrebet". Det udtaler talsmand for Iraks udenrigsministerium Ahmad al-Sahhaf til AP.

I alt er 54 personer blevet tilbageholdt af politiet for at deltage i urolighederne, oplyser Iraks indenrigsministerium.

Flere ledere fra Mellemøsten er disse dage samlet til en længe ventet konference i Bahrain. Her skal de diskutere en storstilet investeringsplan for de palæstinensiske områder, som skal skabe nyt momentum og vilje til fred i den israelsk-palæstinensiske konflikt.

Præsident Donald Trumps svigersøn og rådgiver, Jared Kushner, er arkitekten bag planen.

Den økonomiske plan, som Det Hvide Hus offentliggjorde lørdag, lægger op til, at der skal investeres 50 milliarder dollar (op mod 329 milliarder kroner) i regionen over de næste ti år.

Konferencen boykottes dog af flere lande, heriblandt Libanon og Irak.

Den Palæstinensiske Selvstyremyndighed holder sig også væk. Den anklager den Israel-venlige Trump-administration for at ville tvinge eventuelle løsninger ned over det palæstinensiske folk.

Det skyldes ikke mindst, at Donald Trump har stået for en klar pro-israelsk politik - blandt andet med anerkendelsen af Jerusalem som Israels hovedstad.

/ritzau/