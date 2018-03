Ballade i Stortinget - Norge tilslutter sig EU's energimarked

Efter en hård debat, der gav mindelser om EF-strid i 1972, tilslutter Norge sig EU's energimarked.

Efter en tre timer lang ophedet debat beslutter Stortinget i Oslo, at Norge skal tilslutte sig EU's tredje pakke for energimarkedet

Det var en betingelse for at være fuldt medlem af EU's indre marked.

Flere mente, at debatten gav mindelser om det bitre opgør, som Norge oplevede i 1972 forud for en folkeafstemning om medlemskab af det daværende EF.

Den borgerlige trepartiregering fik støtte af Arbeiderpartiet til at få forslaget vedtaget.

Under debatten gav oppositionen flere gange udtryk for, at en tilslutning til EU's energimarked ville betyde, at Norge afgiver suverænitet til EU, skriver NTB. De ville have debatten udsat.

Modstanden kom fra venstrefløjen og de to midterpartiet Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.

- Det er totalt uansvarligt og uklogt ikke at udsætte denne debat, mente Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum.

Energiminister Terje Søviknes fra Fremskrittspartiet kaldte det under debatten en skræmmekampagne.

- Det er netop at fyre op under frygten, det som Senterpartiet gør, konstaterede han.

Senterpartiet har tidligere har sagt, at Norge ved at tilslutte sig EU's energimarked afstår sine energiressourcer og styringen af dem. Det vil føre til højere priser på el.

Det er i særlig grad Arbeiderpartiet, der kritiseres. Flere medlemmer af stortingsgruppen var imod at tilslutte sig EU's energimarked. Store fagforbund har også talt imod.

Arbeiderpartiets formand, Jonas Gahr Støre, svarede igen på kritikken ved at fortælle, at det i fremtiden kun er den norske stat, der kan eje og forvalte energikalbler.

Carl-Erik Grimstad fra Venstre mente,, at debatten gav mindelser om propagandaen fra EF-afstemningen i 1972, hvor Norge endte med at sige nej til at blive medlem af det europæiske samarbejde.

Energisamarbejde i EU går under forkortelsen Acer. Det skal sikre et integreret energimarked i EU ved at harmonisere medlemstaternes love på det felt.

Norge er medlem af EØS, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Det betyder, at Norge er en del af EU's indre marked og skal betale til det fælles budget i Bruxelles.

Men Norge kan ikke stemme, når der træffes politiske beslutninger i EU.

/ritzau/