Baltisk spionchef forudser begrænset russisk invasion i Ukraine

Rusland vil sandsynligvis lancere et "begrænset" militært angreb mod Ukraine.

Det siger generaldirektøren for Estlands udenlandske efterretningstjeneste.

- Hvis Rusland får succes i Ukraine, vil det anspore landet til at øge presset på de baltiske lande i de kommende år, siger efterretningschef Mikk Marran om en eventuel russisk invasion.

Han tilføjer, at "truslen om krig er blevet det vigtigste politiske værktøj" for Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rusland meddelte tirsdag, at det har påbegyndt en delvis tilbagetrækning af de over 100.000 soldater, som er opmarcheret i området nær grænsen til Ukraine.

Men den påstand bliver afvist af både den vestlige forsvarsalliance Nato og af USA, som på deres side hævder, at Rusland tværtimod sender flere soldater til grænseområdet.

Ifølge den estiske efterretningschef vil et russisk angreb inkludere missilangreb og besættelse af et "nøgleområde" i Ukraine.

- Lige nu vurderer vi, at de (russerne, red.) vil undgå befolkningsrige byer, fordi det kræver en masse soldater at kontrollere de områder, siger Mikk Marran.

Han erkender dog, at efterretningstjenesten ikke har en "klar forståelse" af, hvordan Rusland vil gribe en mulig invasion an.

En anden mulighed for Rusland kunne ifølge Marran være at intensivere kamphandlinger i de to regioner i det østlige Ukraine, som med opbakning fra Rusland forsøger at løsrive sig.

Marran mener, at der er en høj sandsynlighed for en sådan eskalering, fordi Rusland muligvis på den måde vil kunne undgå at blive påført sanktioner fra vestlige lande ved at benægte at være direkte involveret.

Den amerikanske præsident Biden har flere gange advaret Rusland om, at USA vil indføre hårde sanktioner i tilfælde af en invasion af Ukraine.

Rusland har adskillige gange nægtet, at det har planer om et militært fremstød ind i nabolandet.

/ritzau/Reuters