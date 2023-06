Baltiske lande vil have øget sikkerhed med Wagner som nabo

Letland og Litauen beder Nato øge sikkerheden ved grænserne mod øst, fordi den russiske Wagner-gruppe formodes at ville etablere en ny base i Belarus.

- Vi har set, hvad disse lejesoldater er i stand til, siger Letlands udenrigsminister, Edgars Rinkevics, ifølge Reuters.

Tirsdag er Wagner-gruppens chef, Jevgenij Prigozjin, ankommet til Belarus.

Det er et led i en aftale, der blev indgået lørdag for at stoppe det, den russiske præsident, Vladimir Putin, betegnede som et "væbnet mytteri".

Wagner-gruppen rykkede lørdag fra det sydlige Rusland og stoppede angiveligt 200 kilometer fra Moskva for at "undgå et blodbad".

Prigozjins mænd har - som ham selv - fået tilbud om at flytte med til Belarus.

Ifølge Wagner-chefen selv råder han over en styrke på 25.000 mand.

Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko, har sagt, at han vil tilbyde Wagner-gruppen en af de nedlagte militærbaser i landet.

- Denne flytning skal anskues fra et andet sikkerhedsperspektiv, siger Rinkevics, der tirsdag er i Paris sammen med sine kolleger fra de øvrige baltiske lande.

Wagners tilstedeværelse i Belarus skal ses "i lyset af Nato-topmødet og alle de drøftelser, vi har om forsvar, afskrækkelse og de nødvendige beslutninger om at styrke sikkerheden på den østlige flanke", tilføjer han.

Nato holder topmøde i Litauens hovedstad, Vilnius, 11.-12. juli.

Litauens udenrigsminister, Gabrielius Landsbergis, siger, at den hast, hvormed Wagner-gruppen lørdag rykkede frem mod Moskva, viser, at de baltiske landes forsvar skal styrkes.

- Vores landes grænser er kun nogle hundrede kilometer fra den aktivitet, så det kan tage dem 8-10 timer at dukke pludseligt op et sted i Belarus tæt på Litauen, siger han.

- Det skaber et mere volatilt og uforudsigeligt klima i vores region.

Belarus grænser op til Letland, Litauen og Polen, der alle er medlemmer af Nato og EU.

Wagner-gruppens flytning til Belarus er heller ikke noget, der vækker begejstring i nabolandet Polen.

Her kalder præsident Andrzej Duda det tirsdag for "meget negative signaler" for Polen.

- Vi ser, hvad der er ved at ske, at russiske styrker i form af Wagner-gruppen bliver flyttet til Belarus, og at Wagner-gruppens leder er der, siger Duda.

- Det er alt sammen meget negative signaler for os, som vi i høj grad vil drøfte med vores allierede.

Han tilføjer, at han gerne ser Natos østlige grænse yderligere styrket.

