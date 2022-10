Bandeblokade svækker Haiti - imens spredes kolera eksplosivt

Der mangler rent vand i Haiti, og netop det er af stor betydning for at få bugt med diarrésygdommen kolera.

Kolera har igen fået fat i Haiti, hvor omkring 10.000 mennesker i løbet af 2010'erne mistede livet under et voldsomt udbrud af sygdommen.

På blot få dage er antallet af tilfælde fordoblet til 2000, oplyser sundhedsministeriet.

Mindst 41 mennesker er døde.

Det sårbare og ressourcesvage land havde ellers for tre år siden endelig fået bugt med store problemer med den akutte diarrésygdom, der uden tilstrækkelig behandling ofte er dødelig.

FN's humanitære koordinator i Haiti, Ulrika Richardson, skriver, at "hastighed" nu er afgørende i kampen mod sygdommen.

- Indtil for få dage siden så vi kun en gradvis stigning i antallet af koleratilfælde, men nu ser vi en bekymrende hurtig stigning, så situationen er blevet udfordrende, skriver hun i et blogopslag.

Hun roser indsatsen fra FN-støttede haitianske myndigheder og ngo'er. De arbejder videre trods benzin- og vandmangel.

Alligevel er antallet af formodede sygdomstilfælde fra 19. til 23. oktober steget fra 964 til 1972. Dødstallet er steget fra 33 til 41. Det oplyser det haitianske sundhedsministerium.

Koleraudbruddet i løbet af 2010'erne i Haiti regnes ifølge USA's center for sygdomskontrol og forebyggelse (CDC) for at være blandt de værste udbrud af sygdommen i nyere tid.

Der var fortsat sygdomsspredning i Haiti frem til 2019. Men antallet af tilfælde begyndte allerede at falde støt i 2016.

I 2020 var der ifølge den panamerikanske sundhedsorganisation Paho, som hører under FN, ikke nogen bekræftede tilfælde.

Koleras tilbagevenden til Haiti sker, på et tidspunkt hvor landet kæmper med effekterne af en blokade af en terminal i landets største brændstofhavn.

Blokaden, som en bevæbnet bande står bag, har ført til både benzin- og vandmangel.

Sygdommen spredes ofte via vand, der er forurenet med syges afføring. Derfor er rent drikkevand af afgørende betydning for at forhindre spredning.

Med korrekt behandling er koleras dødelighed ifølge Statens Serum Institut under én procent.

