Bangkok gør klar til at tage mod turister i november

Den thailandske hovedstad, Bangkok, venter, at der igen kan komme turister til millionbyen i november.

Bangkok var inden coronapandemien en af verdens store turistdestinationer. Men pandemien satte en stopper for turismen.

I november venter myndighederne, at 70 procent af Bangkoks indbyggere er vaccineret, og det kan åbne byen, siger den lokale guvernør, Aswin Kwanmuang, til avisen Bangkok Post.

I dag er 42 procent af de omkring 10 millioner indbyggere vaccineret to gange.

Artiklen fortsætter under annoncen

Myndighederne mener, at hvis den igangværende udvikling på vaccineområdet fortsætter, kan åbningen begynde i den første eller anden uge af november.

Det er imidlertid ikke kun vaccinationerne, der skal køre på skinner.

Smitten skal også holdes nede.

For ikke så længe siden var hospitalerne overfyldte, og der var mellem 2700 og 2800 nye smittede per dag.

Nu er smittetallet faldende, og hospitalerne er ikke overfyldte.

Når alle kriterier er opfyldt, vil myndighederne sætte sig sammen og træffe beslutningen om igen at åbne Bangkok for turismen.

Thailænderne er meget afhængige af turister. Så der har været store problemer i landet under pandemien.

I 2019, året før pandemien, besøgte flere end 22 millioner mennesker Bangkok.

Thailands to største turistøer, Phuket og Koh Samui, er begyndt at genåbne for turister. Det skete i juli.

På øerne er der kørt særlige kampagner for at vaccinere de lokale. Der er nu adgang til øerne for fuldt vaccinerede turister fra en række specifikke lande.

Flere andre dele af Thailand håber også, at de med særlige tiltag kan genåbne snart.

Det gælder blandt andet Chiang Mai i den nordlige del af landet.

/ritzau/dpa