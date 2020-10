Bangkok-protest slutter efter konfrontation med vandkanoner

Politi bruger fredag vandkanoner mod tusindvis af demonstranter i Bangkok, der har trodset forsamlingsforbud.

Den hidtil mest voldsomme konfrontation mellem demonstranter og politi i de månedlange protester i Thailand har fredag aften lokal tid udspillet sig i Bangkoks gader.

Her trodsede tusindvis af pro-demokratiske demonstranter for anden dag i træk det forsamlingsforbud, som myndighederne indførte torsdag.

Politiet har taget vandkanoner i brug og har presset demonstranterne med skjold og knipler i et forsøg på at opløse protesterne.

En gruppe af demonstranterne har forsøgt at give igen, nogle med paraplyer, andre har kastet plastikflasker mod de kampklædte betjente.

Konfrontationen har fået arrangørerne til at meddelte, at man vil stoppe demonstrationen.

- Protesten afsluttes, lyder det i en besked fra en af arrangørerne bag demonstrationen.

I over tre måneder har demonstranterne protesteret mod Thailands konge, Maha Vajiralongkorn, ligesom de har krævet premierminister Prayuth Chan-ochas afgang.

Premierministeren, der er en tidligere hærchef, tog magten i Thailand ved et militærkup i 2014.

- Den diktatoriske regering bruger vold til at opløse den folkelige bevægelse, siger Tattep Ruangprapaikitseree.

Myndighederne har i et forsøg på at kvæle protesterne torsdag indført et forsamlingsforbud, der betyder, at man ikke må samles flere end fem personer.

Den thailandske konge, der normalt bruger det meste af sin tid i Europa, er netop nu på et sjældent besøg i Thailand.

Her har han torsdag givet en kommentar, der fredag er blevet transmitteret på stats-tv.

- Landet har brug for folk, der elsker landet og elsker monarkiet, lyder det fra kong Maha Vajiralongkorn.

Han har ikke direkte kommenteret demonstrationerne i Thailand i løbet af de tre måneder, hvor protesterne imod ham er vokset.

Kongens far, kong Bhumibol Adulyadej, der døde i 2016, var en samlende figur i Thailand, men den nye konge har langtfra samme popularitet.

I Thailand er det usædvanligt, at der rettes kritik mod monarkiet, som det nu er tilfældet, da den kongelige familie er beskyttet af en berygtet lov om æreskrænkelse.

/ritzau/Reuters