Bank indsætter ved fejl over en milliard på lønmodtageres konti

Det var en uventet gave, som 75.000 personer i Storbritannien modtog i julen fra storbanken Santander.

For ganske generøst havde banken sat 130 millioner pund eller knap 1,2 milliarder kroner ind på deres konto. Men nogle må sidde med røde ører.

De penge havde de mange lønmodtagere allerede fået indbetalt én gang. Men noget gik galt i banken Santander, så hele beløbet blev betalt en gang til, skriver avisen The Times torsdag.

Der var tale om lønninger eller afregninger fra leverandører på vegne af 2000 virksomheder, der har Santander som bank.

- Vi er kede af, at nogle lønninger fra nogle selskabskunder ved en teknisk fejl ukorrekt er blevet duplikeret til kundernes konti, siger en talsmand for banken.

Så nu er Santander i fuld gang med at kradse pengene ind igen. Og det bliver ikke så let.

For de mange penge er sendt til konti i rivaliserede banker, og dem skal der tales meget pænt til, hvis de skal medvirke til en hurtig løsning.

Det er banker som Barclays, HSBC, NatWest og Virgin Money.

Disse banker ville kunne inddrive de mange penge fra personer og virksomheder, der har modtaget pengene på deres konti. Men folk kan allerede have brugt pengene, og de berørte banker vil næppe på dette grundlag være interesseret i at fortælle deres kunder, at de har overtræk på kontoen.

En af bankerne bekræfter over for The Times, at den vil være modvillig over for trække pengene tilbage fra folk, der har været i god tro.

/ritzau/dpa