Bankchef overbringer dyster spådom til EU-topmøde om corona

Bruttonationalproduktet i eurozonen kan skrumpe med 15 procent, siger ECB-chef Christine Lagarde torsdag.

Det er voldsomt dyrt at bremse den coronavirus, der fortsat hærger i Europa. Det viser den seneste vurdering fra Den Europæiske Centralbank (ECB).

Bruttonationalproduktet (bnp) i eurozonen kan, som det ser ud nu, i det mest alvorlige scenarie skrumpe med 15 procent i år.

Det var budskabet fra formand Christine Lagarde til EU's stats- og regeringschefer på et møde torsdag. Hun advarer også mod, at de "gør for lidt - for langsomt", erfarer det tyske nyhedsbureau dpa.

Bruttonationalproduktet er et udtryk for værditilvæksten i et land eller område - og et udtryk for størrelsen på en økonomi.

Stats- og regeringscheferne indledte klokken 15 et møde om genopretningen efter coronakrisen.

EU-landene er allerede enige om en hjælpepakke, der indeholder tre sikkerhedsnet, og den vil mobilisere hjælp for 540 milliarder euro.

Den indeholder både hjælp til borgere og virksomheder, der er ramt af den lammende pandemi.

Det gælder hjælp i form af en lønkompensationsordning (Sure) og likviditet til virksomheder i nød med lån ved hjælp af Den Europæiske Investeringsbank (EIB).

Statsminister Mette Frederiksen (S) og de øvrige EU-landes ledere ventes desuden at give deres forslag til en større genopretningsplan.

Målet med den bliver at sætte gang i investeringer på længere sigt. Landene har før mødet været ret uenige om både størrelsen og måden, hvorpå penge til fonden tilvejebringes - og om de skal betales tilbage.

/ritzau/