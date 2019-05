Bankdirektør godkendte lån for at få ministerpost hos Trump

Topchef i bank godkendte stort lån til Trumps kampagnechef. Modydelsen var en ministerpost i regeringen.

Topchefen i Federal Savings Bank er tiltalt af de føderale myndigheder i USA for forsøg på at købe sig til en post som minister i præsident Donald Trumps regering.

Den hemmelige sigtelse er gjort kendt torsdag. Her hedder det, at Stephen Calk er anklaget for på korrupt vis at godkende et lån med høj risiko til Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort.

Han er blevet anholdt torsdag og vil blive fremstillet ved en føderal domstol i New York i løbet af aftenen dansk tid.

Lånet til Manafort lød på 16 millioner dollar (107 millioner kroner). For sin tjeneste skulle Calk have en ministerpost af en vis vægt i Trumps regering.

- Hans forsøg på at skaffe sig politiske fordele var uden succes på mere end en måde. Han fik ikke det job, han ønskede, og han kompromitterede det, han havde, siger William Sweeney, der leder FBI's kontor i New York.

Manaforts navn nævnes ikke direkte i forbindelse med sigtelsen.

Men bankdirektørens navn optrådte gentagne gange, da Manafort stod anklaget for svindel i 2018. Her hed det, at de to havde aftalt den procedure, som skulle kaste en ministerpost af sig.

Federal Savings Bank, der har hovedkvarter i Chicago, siger i en kommentar, at dets bankdirektør er blevet offer i en svindelsag, som Manafort har kogt sammen. Calk, der risikerer op til 30 års fængsel, er ifølge banken blevet sendt på orlov på ubestemt tid.

Manafort afsoner for øjeblikket syv et halvt års fængsel for korruption.

Det fremgår, at Manafort forsøgte at bearbejde Trumps svigersøn, Jared Kushner, til at skaffe Calk posten som hærminister. Det skete i en e-mail 30. november 2016, efter Trump var blevet valgt til USA's næste præsident, men inden han var blevet indsat i embedet.

Calk havde skrevet en prioriteret liste over jobs i regeringen, som han kunne tænke sig. Blandt dem var også finansminister, vicefinansminister, handelsminister, forsvarsminister og 19 ambassadørposter. Blandt dem ambassadør i enten Storbritannien, Frankrig, Italien eller Tyskland.

Ingen af delene blev det til. Men han godkendte lånet til Manafort.

