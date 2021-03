Banksy-værk smadrer forventninger og sælger for rekordbeløb

Et maleri af Banksy er blevet solgt for over 100 millioner kroner. Overskud doneres til sundhedsvæsen.

Salgsprisen overgik alle forventninger, da et maleri af den britiske kunstner Banksy tirsdag blev solgt ved auktionshuset Christie's i London.

Værket blev således solgt for 16,75 millioner pund, oplyser Christie's.

Det svarer til over 100 millioner kroner, og salgsprisen var dermed langt højere, end hvad den forudgående vurdering lød på.

Det britiske auktionshus havde vurderet, at værket, der hedder "Game Changer", ville blive solgt for mellem 2,5 og 3,5 millioner pund.

Den mere præcise salgspris lød på 14,4 millioner pund plus omkostninger. Det er ifølge Christie's det højeste beløb nogensinde for et Banksy-værk.

- Som kunstværk vil det her altid komme til at stå som et symbol på dets tid. Det er en påmindelse om dem, der gør en forskel i dagligdagen, og det livsnødvendige arbejde, de udfører, lyder det fra Christie's.

Det sort-hvide maleri blev givet af Banksy til et hospital i Southampton under sidste forårs nedlukning. Det er en hyldest til det britiske sundhedsvæsen og forestiller en dreng, der leger med en dukke i sygeplejerskeuniform.

Ved siden af drengen er en kurv med en Batman- og en Spider-Man-dukke.

- Tak for alt, I gør. Jeg håber, at det her lyser stedet lidt op, også selv om det kun er i sort-hvid, skrev Banksy på en seddel til hospitalet sidste maj.

Der vil blive lavet en kopi af maleriet, som gives til Southampton Hospital. Overskuddet fra salget vil samtidig gå til hospitalet.

Banksy er en anonym kunstner, der første gang tiltrak sig opmærksomhed i 1990'erne med graffitikunst i Bristol i det sydvestlige England.

Storbritannien har godt gang i at vaccinere landets befolkning mod coronavirus. Landet har dog også været hårdt ramt af pandemien. Siden sidste forår er over 126.000 coronasmittede personer bekræftet døde i Storbritannien.

