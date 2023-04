Barbie-firma lancerer ny dukke med Downs syndrom

Børn verden over vil fremover kunne lege med en Barbie-dukke, der har Downs syndrom.

Mattel, firmaet, der står bag det populære legetøj, har således tirsdag lanceret en ny udgave af dukken.

Den har Downs syndrom, og årsagen til denne nye udgave er, at flere børn skal kunne se dem selv i dukkerne, lyder det fra Mattel.

- Barbie spiller en vigtig rolle i et barns tidlige oplevelser, og vi er dedikeret til at gøre vores del for at modarbejde social stigma gennem leg, siger Mattel-chef Lisa McKnight ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vores mål er at sørge for, at alle børn kan se dem selv i Barbie samtidig med at opfordre børn til at lege med dukker, der ikke ligner dem selv.

Den nye udgave af Barbie-dukken har et ansigt og en krop, hvis mål er at "vise en kvinde med Downs syndrom, herunder en kortere krop og en længere torso", lyder det fra Mattel.

Dukken er udviklet i samarbejde med den amerikanske forening National Down Syndrome Society.

Når man har Downs syndrom, har man et ekstra kromosom, hvilket har indflydelse på, hvordan ens krop og hjerne udvikler sig.

Der findes 175 udgaver Barbie-dukken. Til juli udkommer der en spillefilm centreret omkring figuren Barbie med Hollywood-stjernerne Margot Robbie og Ryan Gosling i hovedrollerne.

/ritzau/