Barcelona beder borgere om at blive hjemme efter smitteudbrud

Der er genopblussen af coronavirus i Barcelona. Derfor bliver fire millioner borgere bedt om at blive hjemme.

Borgere i Barcelona bliver opfordret til at blive hjemme efter en genopblussen af coronasmitte.

Det oplyser den catalanske regering fredag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den regionale regering har desuden beordret, at biografer, teatre og natklubber lukker. Ligeledes er der forbud mod at samles mere end ti personer, oplyser talskvinde Meritxell Budo.

Restauranter bliver begrænset til at køre med halv kapacitet.

Næsten fire millioner borgere påvirkes af de strammere tiltag.

Borgerne bliver bedt om ikke at bevæge sig væk fra byen i cirka to uger.

- Vi er nødt til at tage et skridt tilbage for at undgå en total nedlukning de kommende uger, siger Meritxell Budo.

Borgere er nødt til at "handle hurtigt og bestemt for at undgå at finde sig selv i den samme situation som i marts", tilføjer hun.

I marts var Spanien hårdt plaget af coronavirus. 14. marts erklærede premierminister Pedro Sanchéz krisetilstand i landet på grund af coronaudbruddet.

/ritzau/