Bare en halv time inde i 2023 må Kyiv forsvare sig mod angreb

Det ukrainske luftforsvar er gået til værks for at forsvare landets hovedstad, Kyiv, mod nye angreb.

Sirener og eksplosioner kan kort efter midnat natten til søndag høres i den ukrainske hovedstad, Kyiv, bare kort tid efter at det nye år, 2023, er indtruffet.

Det skriver Vitalij Klitsjko, som er borgmester i Kyiv, på beskedtjenesten Telegram.

- Eksplosioner kan høres i hovedstaden. Luftforsvarssystemerne er i gang, skriver han.

Angrebene har ramt to distrikter i Kyiv, men der er indtil videre ikke forlydender om dræbte, oplyser Vitalij Klitsjko.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det drejer sig om Holosijiv-distriktet og Sjevtjenkiv-distriktet, skriver Klitsjko, til et billede, han har delt af angrebene.

Billedet viser blandt andet en Volkswagen Passat, som er blevet ramt på kølerhjelmen af et vragstykke fra et missil.

Angrebene kommer, efter at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, kort inden årsskiftet sagde i en tale, at ukrainerne ville blive ved med at kæmpe, indtil de var "sejrende".

- Vi slås, og vi vil blive ved med at slås. For ordet "sejr", sagde Zelenskyj, mens ukrainerne forberedte sig på at byde det nye år velkommen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg vil gerne sige jer alle sammen dette: Ukrainere, I er fantastiske! Se, hvad vi har klaret, og hvad vi er ved at klare.

Angrebene har også ramt Kyiv op til selve nytårsaften, mens de østligste regioner af Rusland så småt kunne begynde at byde 2023 velkommen.

På samme tid gav den russiske præsident, Vladimir Putin, sin årlige nytårstale flankeret af soldater, der har gjort tjeneste i Ukraine, på hver side. Her fortalte han russerne, at de var "på den rigtige side af historien".

/ritzau/AFP