Berlin er i sorg, efter at en lastbil i går aftes kørte ind i et julemarked ved byens ikoniske Gedächtniskirche, fortæller Kristeligt Dagblads korrespondent fra Berlin

Folkemængden foran politiets afspærring ved Berlins sønderbombede Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche er rolig, næsten andægtig. Mange har trodset politiets opfordring til at blive inden døre, men der er ingen panik, ingen optøjer.

Foran den ikoniske kirke, inde bag afspærringerne, politibilerne, Røde Kors-vognene, pressefolkenes mur af kameraer og betjentene med maskinpistoler lå et livligt julemarked, hvor turister og lokale drak glögg her i det vestlige Berlins kommercielle centrum klos op ad indkøbsgaden Kurfürstendamm.

For tyskerne er julemarkeder en højt elsket tradition, som går tilbage til middelalderen, og som for tyskerne symboliserer fred og åbenhed. Nu holder der en sort lastvogn tværs hen over markedet, hen over smadrede juleboder, som en spøgelsesbilists skødesløse parkering foran kirken, der blev bombet under Anden Verdenskrig og står som byens vigtigste vartegn over fortidens rædsler.

Lidt efter klokken 20 mandag aften pløjede lastbilens chauffør gennem julemarkedet og tog mindst 12 mennesker med sig i døden, mens 48 meldes såret. Det eneste, der nu bevæger sig på stedet, er de flænsede juletræer og glitrende guirlander, der ligger og blafrer under lastvognens hjul. Ifølge politiet kørte føreren med vilje ind i menneskemængden i det, politiet betegner som et sandsynligt terror-angreb.

Harald Müller, en 26-årig studerende fra Berlin, står tavs og betragter kirken sammen med sin bror.

”Vi havde planlagt at besøge julemarkedet sammen med min brors børn,” siger Harald Müller.

De to ankom efter angrebet. Broren siger ikke noget.

”Bare tanken om at være her sammen med børnene, og så bryder helvede løs...”, siger Harald Müller.



”Det gør mig bange.”

Føreren af lastbilen, som ifølge tyske medier muligvis er en pakistaner, der kom til Tyskland med de store flygtningestrømme sidste år, blev anholdt efter en kortvarig flugt ved Sejrssøjlen i Berlins store park Tiergarten, få kilometer fra gerningsstedet. Et snarrådigt vidne fulgte ifølge avisen Die Welt efter manden og kontaktede politiet, som derfor kunne anholde ham forholdsvis hurtigt.

Den tyske indenrigsminister, Thomas de Maiziere, har til her til morgen på tysk morgen-tv udtrykt tilfredshed med, at manden er blevet anholdt, og at der ikke var tale om et selvmordsangreb. Over en bred kam har tyske politikere med forbundspræsident Joachim Gauck i spidsen udtrykt medfølelse med ofrene.

Over middag vil der blive holdt en mindegudstjeneste i Sankt Hedvig-katedralen i den tyske hovedstad, inden selve Gedächtniskirche i aften også lægger hus til en mindehøjtidelighed.

Julemarkedet ved siden af kirken er et af Berlins største. Julemarkeder har været kendt af myndighederne som mål for terror, i hvert fald siden det franske politi i 2000 afværgede et angreb på et marked i Strasbourg.

Også i november sidste år blev et terrorplot mod et marked i den franske by afværget. Julemarkeder er et attraktivt mål for terrorister af to grunde, skriver nyhedsmagasinet Der Spiegel. Dels er de symbol på et åbent samfund, hvor folk mødes, taler sammen og morer sig i det offentlige rum. Dels er de symbol på den kristne højtid.