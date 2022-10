FN har et mål om at forhindre børneægteskaber inden 2030. Ifølge en ny rapport fra Red Barnet går udviklingen lige nu i den modsatte retning

Barn og brud: 10 millioner flere piger risikerer at ende som barnebrude inden år 2030

I anledning af FN’s internationale pigedag tirsdag har Red Barnet udgivet en ny rapport, som viser, at piger, der lever i konfliktzoner, har 20 procent større risiko for at ende i børneægteskaber. Det står særligt slemt til i Østasien, Sydasien og Latinamerika.

Hvis udviklingen fortsætter, risikerer omtrent yderligere 10 millioner piger at blive ofre for børneægteskaber inden 2030. Det er omkring 1,4 millioner flere piger hvert år end de cirka 12 millioner piger, der i de seneste år er blevet bortgiftet årligt, vurderer rapporten. Dermed er en ellers positiv udvikling vendt til det værre.